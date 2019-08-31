Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных

Согласно его данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превысила 59 м/с. В данный момент “Дориан” находится в 645 км к востоку от северо-западного побережья Багамских островов.

Руководство Содружества Багамских островов распорядилось эвакуировать жителей ряда северо-западных островов архипелага из-за вероятного прохождения урагана “Дориан” по территории страны в ближайшие двое суток.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, “Дориан” достигнет побережья Флориды до конца текущей или начале следующей недели. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории Флориды в связи с приближением урагана.

Напомним, NASA и SpaceX пытаются защитить оборудование от урагана “Дориан”.