Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Ураган "Дориан" надвигающейся на штат Флорида, усилился до четвертой степени из пяти возможных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает УНН.
Согласно его данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превысила 59 м/с. В данный момент “Дориан” находится в 645 км к востоку от северо-западного побережья Багамских островов.
Руководство Содружества Багамских островов распорядилось эвакуировать жителей ряда северо-западных островов архипелага из-за вероятного прохождения урагана “Дориан” по территории страны в ближайшие двое суток.
По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, “Дориан” достигнет побережья Флориды до конца текущей или начале следующей недели. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории Флориды в связи с приближением урагана.
Напомним, NASA и SpaceX пытаются защитить оборудование от урагана “Дориан”.