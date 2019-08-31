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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 25108 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116041 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118114 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123282 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127107 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152094 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150889 просмотра

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Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных

Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных

Киев  •  УНН

 • 12291 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Ураган "Дориан" надвигающейся на штат Флорида, усилился до четвертой степени из пяти возможных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает УНН.

Согласно его данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превысила 59 м/с. В данный момент “Дориан” находится в 645 км к востоку от северо-западного побережья Багамских островов.

Руководство Содружества Багамских островов распорядилось эвакуировать жителей ряда северо-западных островов архипелага из-за вероятного прохождения урагана “Дориан” по территории страны в ближайшие двое суток.

По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, “Дориан” достигнет побережья Флориды до конца текущей или начале следующей недели. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории Флориды в связи с приближением урагана.

Напомним, NASA и SpaceX пытаются защитить оборудование от урагана “Дориан”.

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