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NASA та SpaceX намагаються захистити обладнання від урагану "Доріан"

NASA та SpaceX намагаються захистити обладнання від урагану "Доріан"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Працівники американських космодромів NASA та SpaceX перемістили обладнання в укриття. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.

На території Флориди ввели надзвичайний стан через ураган “Доріан”. Аерокосмічні компанії США, що розташовані на мисі Канаверал, почали підготовку до урагану та перемістили своє обладнання в укриття.

На космодромі імені Кенеді, що належить NASA, в будівлю для зібрання транспортних засобів сховали стодвадцятидвометрову стартову установку. Її вартість становить 650 мільйонів доларів. За прогнозом синоптиків, ураган отримає четверту категорію небезпеки з п’яти, що передбачає швидкість вітру до 250 км/год.

Офіційний представник NASA Дерол Нейл не знає, чи будівля зможе вистояти: “Чи встоїть в умовах четвертої категорії? Ми не знаємо, тому що ще не стикались ні з чим подібнім”. Раніше будівля витримувала вітер 160 км/год з незначними пошкодженнями.

Все обладнання космодрому NASA закриють 1 вересня. На території планують залишити до ста працівників, які перебуватимуть в пункті управління космічними запусками.

Такі ж заходи безпеки вжили й аерокосмічні компанії SpaceX, United Launch Alliance та Blue Origin.

Раніше УНН писав про те, що Трамп відмінив поїздку до Польщі через ураган.

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