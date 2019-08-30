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NASA и SpaceX пытаются защитить оборудование от урагана "Дориан"

NASA и SpaceX пытаются защитить оборудование от урагана "Дориан"

Киев  •  УНН

 • 12896 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Работники американских космодромов NASA и SpaceX переместили оборудования в укрытие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

На территории Флориды ввели чрезвычайное положение из-за урагана “Дориан”. Аэрокосмические компании США, расположенных на мысе Канаверал, начали подготовку к урагану и переместили свое оборудование в укрытие.

На космодроме имени Кеннеди, принадлежащий NASA, в здание для сбора транспортных средств спрятали стодвадцятидвометрову стартовую установку. Ее стоимость составляет 650 миллионов долларов. По прогнозу синоптиков, ураган получит четвертую категорию опасности из пяти, предусматривающий скорость ветра до 250 км/ч.

Официальный представитель NASA Дерол Нейл не знает, здание сможет выстоять: “Устоит в условиях четвертой категории? Мы не знаем, потому что еще не сталкивались ни с чем подобным”. Ранее здание выдерживала ветер 160 км/ч с незначительными повреждениями.

Все оборудование космодрома NASA закроют 1 сентября. На территории планируют оставить до ста работников, которые будут находиться в пункте управления космическими запусками.

Такие же меры безопасности приняли и аэрокосмические компании SpaceX, United Launch Alliance и Blue Origin.

Ранее УНН писал о том, что Трамп отменил поездку в Польшу из-за урагана.

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