Трамп оголосив надзвичайний стан у Флориді через ураган "Доріан"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у Флориді через ураган "Доріан" і уповноважив Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих. Про це передає УНН із посиланням на Associated Press.
"Ураган, який в п'ятницю пронісся по Флориді, здатний стати найпотужнішим ураганом на східному узбережжі штату за майже 30 років", - йдеться в повідомленні.
Через складність передбачити напрямок шторму так далеко, синоптики попередили, що практично вся Флорида, включаючи Майамі і Форт-Лодердейл, може опинитися в небезпеці.
"Трамп оголосив надзвичайний стан у Флориді і уповноважив Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, працівники американських космодромів NASA та SpaceX перемістили обладнання в укриття.