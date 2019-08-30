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Трамп оголосив надзвичайний стан у Флориді через ураган "Доріан"

Трамп оголосив надзвичайний стан у Флориді через ураган "Доріан"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у Флориді через ураган "Доріан" і уповноважив Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих. Про це передає УНН із посиланням на Associated Press.

"Ураган, який в п'ятницю пронісся по Флориді, здатний стати найпотужнішим ураганом на східному узбережжі штату за майже 30 років", - йдеться в повідомленні.

Через складність передбачити напрямок шторму так далеко, синоптики попередили, що практично вся Флорида, включаючи Майамі і Форт-Лодердейл, може опинитися в небезпеці.

"Трамп оголосив надзвичайний стан у Флориді і уповноважив Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, працівники американських космодромів NASA та SpaceX перемістили обладнання в укриття.

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