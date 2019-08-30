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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18436 просмотра

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6 марта, 19:19 • 114936 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125713 просмотра

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6 марта, 17:07 • 117087 просмотра

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Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана "Дориан"

Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана "Дориан"

Киев  •  УНН

 • 15256 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана "Дориан" и уполномочил Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями координировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Ураган, который в пятницу пронесся по Флориде, способен стать самым мощным ураганом на восточном побережье штата за почти 30 лет", - говорится в сообщении.

Из-за сложности предсказать направление шторма так далеко, синоптики предупредили, что практически вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, может оказаться в опасности.

"Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде и уполномочил Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями координировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в сообщении.

Напомним, работники американских космодромов NASA и SpaceX переместили оборудования в укрытие.

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