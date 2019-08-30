Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана "Дориан"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана "Дориан" и уполномочил Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями координировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Ураган, который в пятницу пронесся по Флориде, способен стать самым мощным ураганом на восточном побережье штата за почти 30 лет", - говорится в сообщении.
Из-за сложности предсказать направление шторма так далеко, синоптики предупредили, что практически вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, может оказаться в опасности.
"Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде и уполномочил Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями координировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в сообщении.
Напомним, работники американских космодромов NASA и SpaceX переместили оборудования в укрытие.