Трамп прибыл в Британию: ужинать в имении Черчилля и играть в гольф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию. Это станет первым визитом Трампа в качестве американского президента, передает УНН со ссылкой на AP.
Борт номер один приземлился в аэропорту Лондона Станстед, где начался четырехдневный визит Трампа в страну.
Президент США должен посетить торжественный ужин в четверг с британскими и американскими чиновниками в Бленхеймському дворце, родовом имении бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля.
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В пятницу Трамп встретится с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II, а затем проведет выходные на одном из своих частных полей для гольфа в Шотландии.
Ожидается, что во время визита президента США в Великобританию пройдут масштабные протесты британского населения.