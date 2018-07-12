Трамп прибув до Британії: вечеряти в маєтку Черчилля та грати у гольф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії. Це стане першим візитом Трампа в якості американського президента, передає УНН з посиланням на AP.
Борт номер один приземлився в аеропорту Лондона Станстед, де розпочався чотириденний візит Трампа до країни.
Президент США має відвідати урочисту вечерю в четвер з британськими та американськими чиновниками в Бленхеймському палаці, родовому маєтку колишнього прем'єр-міністра Уїнстона Черчилля.
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У п'ятницю Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Терезою Мей та королевою Єлизаветою II, а потім проведе вихідні на одному зі своїх приватних полів для гольфу в Шотландії.
Очікується, що під час візиту президента США до Великої Британії пройдуть масштабні протести британського населення.