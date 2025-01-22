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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп помиловал основателя сайта по продаже наркотиков, который отбывал пожизненное

Трамп помиловал основателя сайта по продаже наркотиков, который отбывал пожизненное

Киев  •  УНН

 • 9863 просмотра

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Дональд Трамп объявил о полном помиловании Росса Ульбрихта, основателя подпольной онлайн-площадки Silk Road. Ульбрихт отбывал пожизненное заключение за организацию незаконной торговли наркотиками на сумму более 200 млн долларов.

Президент США Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта, который отбывал пожизненное заключение за организацию незаконной торговли наркотиками. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters, аккаунт Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Детали

Отмечается, что во вторник, 21 января, Президент США Дональд Трамп объявил о полном и безусловном помиловании Росса Ульбрихта, основателя подпольной онлайн-площадки Silk Road (Шелковый путь), который отбывал пожизненное заключение за организацию незаконной торговли наркотиками на сумму более 200 миллионов долларов.

Таким образом Трамп выполнил свое предвыборное обещание освободить 40-летнего Ульбрихта, заключение которого началось после ареста в 2013 году, что стало знаковым делом для США, начатым через несколько лет после появления популярной криптовалюты биткоин.

Отбросы, которые работали над тем, чтобы осудить его, были одними из тех же сумасшедших, которые участвовали в современном вооружении правительства против меня

-  заявил Дональд Трамп в своей заметке на платформе Truth Social.

Он добавил, что помилование является "полным и безусловным" и сообщил, что позвонил матери Ульбрихта, чтобы поделиться этой новостью.

Трамп объявил о планах помилования Ульбрихта еще в мае 2024 года во время выступления на Национальном съезде Либертарианской партии, которая выступает за легализацию наркотиков и настаивала на освобождении Ульбрихта, называя его дело примером чрезмерного вмешательства правительства.

Ожидается, что администрация Трампа значительно изменит курс на фоне жесткого регулирования криптовалютного сектора, которое проводилось во времена Джо Байдена.

Во время судебного процесса прокуроры утверждали, что Ульбрихт, под псевдонимом Dread Pirate Roberts (Страшный Пират Робертс), принимал крайние меры для защиты площадки, включая заказ убийств нескольких лиц, которые представляли угрозу. Однако прокуроры признали, что нет никаких доказательств того, что какие-либо убийства действительно были совершены.

Ульбрихт признал, что создал "Шелковый путь", но его адвокаты утверждали, что он позже передал сайт другим лицам и стал "козлом отпущения" для настоящих операторов.

"Я хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни, обеспечив конфиденциальность и анонимность", - сказал Ульбрихт на слушании во время вынесения приговора в мае 2015 года.

В феврале 2015 года федеральное жюри в Манхэттене признало Ульбрихта виновным по обвинениям в распространении наркотиков через Интернет, заговоре для взлома компьютеров и отмывании денег.

Напомним

Дональд Трамп, вечером в понедельник, 20 января, впервые прибыв в Белый дом в качестве 47-го президента США и отправившись в Овальный кабинет, подписал одним из первых указ о помиловании сотен участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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