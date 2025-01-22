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Трамп помилував засновника сайту з продажу наркотиків, який відбував довічне

Трамп помилував засновника сайту з продажу наркотиків, який відбував довічне

Київ • УНН

 • 66712 перегляди

Дональд Трамп оголосив про повне помилування Росса Ульбріхта, засновника підпільного онлайн-майданчика Silk Road. Ульбріхт відбував довічне ув'язнення за організацію незаконної торгівлі наркотиками на суму понад 200 млн доларів.

Президент США Дональд Трамп помилував Росса Ульбріхта, який відбував довічне ув’язнення за організацію незаконної торгівлі наркотиками. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters, акаунт Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Деталі

Зазначається, що у вівторок, 21 січня, Президент США Дональд Трамп оголосив про повне та безумовне помилування Росса Ульбріхта, засновника підпільного онлайн-майданчика Silk Road (Шовковий шлях), який відбував довічне ув’язнення за організацію незаконної торгівлі наркотиками на суму понад 200 мільйонів доларів.

У такий спосіб Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку звільнити 40-річного Ульбріхта, ув’язнення якого розпочалося після арешту у 2013 році, що стало знаковою справою для США, розпочатою через кілька років після появи популярної криптовалюти біткоїн.

Покидьки, які працювали над тим, щоб засудити його, були одними з тих самих божевільних, які брали участь у сучасному озброєнні уряду проти мене

-  заявив Дональд Трамп у своєму дописі на платформі Truth Social.

Він додав, що помилування є "повним і безумовним" та повідомив, що зателефонував матері Ульбріхта, щоб поділитися цією новиною.

Трамп оголосив про плани помилування Ульбріхта ще в травні 2024 року під час виступу на Національному з'їзді Лібертаріанської партії, яка виступає за легалізацію наркотиків і наполягала на звільненні Ульбріхта, називаючи його справу прикладом надмірного втручання уряду.

Очікується, що адміністрація Трампа значно змінить курс на тлі жорсткого регулювання криптовалютного сектора, яке проводилося за часів Джо Байдена.

Під час судового процесу прокурори стверджували, що Ульбріхт, під псевдонімом Dread Pirate Roberts (Страшний Пірат Робертс), вживав крайніх заходів для захисту майданчика, включаючи замовлення вбивств кількох осіб, які становили загрозу. Проте прокурори визнали, що немає жодних доказів того, що будь-які вбивства дійсно були здійснені.

Ульбріхт визнав, що створив "Шовковий шлях", але його адвокати стверджували, що він пізніше передав сайт іншим особам і став "цапом-відбувайлом" для справжніх операторів.

"Я хотів дати людям можливість робити вибір у своєму житті, забезпечивши конфіденційність і анонімність", – сказав Ульбріхт на слуханні під час винесення вироку у травні 2015 року.

У лютому 2015 року федеральне журі в Манхеттені визнало Ульбріхта винним за звинуваченнями у розповсюдженні наркотиків через Інтернет, змові для злому комп’ютерів і відмиванні грошей.

Нагадаємо

Дональд Трамп, увечері в понеділок, 20 січня, уперше прибувши до Білого дому як 47-й президент США і вирушивши до Овального кабінету, підписав одним із перших указ про помилування сотень учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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