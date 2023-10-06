Трамп согласится стать спикером Палаты представителей на короткий срок, чтобы объединить страну

Киев. 6 октября. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может согласиться стать спикером Палаты представителей Конгресса "на короткое время". Он также заявил, что готов быть "объединителем" для Республиканской партии и имеет "очень много друзей в Конгрессе". Об этом пишет Fox News, передает УНН.