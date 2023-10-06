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Трамп погодиться стати спікером Палати представників на короткий строк, щоб об’єднати країну

Трамп погодиться стати спікером Палати представників на короткий строк, щоб об’єднати країну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що може погодитися стати спікером Палати представників Конгресу "на короткий час". Він також заявив, що готовий бути "об'єднувачем" для Республіканської партії і має "дуже багато друзів у Конгресі". Про це пише Fox News, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, його попросили "розглянути можливість обійняти посаду спікера", поки законодавці в Палаті представників "не знайдуть когось на більш тривалий термін".

Трамп не сказав, хто саме його попросив. Він додав, що зробить це "не тому, що хоче", а "у разі необхідності".

Трамп наголосив, що якщо республіканці не зможуть дійти консенсусу, то він обійме посаду спікера Палати представників на короткий теріод на 30, 60 або 90 днів.

При цьому політик зазначив, що його увага зосереджена на президентській кампанії.

Доповнення

Про те, що Трамп наступного тижня може висунути себе на посаду спікера Палати представників після відставки Кевіна Маккарті, 5 жовтня також написало Politico. Видання поінформувало, що Палата представників ще ніколи не обирала спікера, який не був би членом Конгресу США, хоча це не є конституційною вимогою.

Довідка

Дональд Трамп обіймав посаду президента США із 2017-го до 2021 року. Він заявляв про бажання брати участь у праймеріз Республіканської партії напередодні президентських виборів у листопаді 2024 року.

Нагадаємо

Палата представників США проголосувала у вівторок за усунення спікера Кевіна Маккарті з посади, оскільки внутрішня боротьба між його колегами-республіканцями занурила Конгрес у хаос лише через кілька днів після того, як він ледве запобіг закриттю уряда.

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