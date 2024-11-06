Трамп побеждает уже в двух ключевых колеблющихся штатах - CNN
Киев • УНН
По прогнозам CNN, Дональд Трамп набирает 246 голосов избирателей против 187 у Камалы Харрис. Трамп лидирует в ключевых штатах Северная Каролина и Джорджия.
Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп лидирует в ключевых "колеблющихся" штатах Северная Каролина и Джорджия, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
CNN прогнозирует, что Трамп победит в ключевых колеблющихся штатах - Северной Каролине и Джорджии.
Согласно прогнозам CNN на 8 часов по Киеву, бывший президент США Дональд Трамп имеет 246 голосов избирателей, а вице-президент Камала Харрис имеет 187 голосов избирателей. Тем временем закрылись последние избирательные участки.
Каждому кандидату необходимо набрать 270 голосов избирателей, чтобы стать президентом.
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