Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации с Гонконгом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал закон, которым вводятся санкции против Китая за его вмешательство в дела Гонконга. Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, пишет CNBC, передает УНН.
Закон предусматривает введение ограничений в отношении компаний и отдельных людей, которые принимали участие в разработке и принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
Также президент подписал исполнительный указ, что лишает специальный административный район особого статуса.
“К Гонконгу теперь будет такое же отношение, как и к материковому Китаю”, — отметил президент. Он пояснил, что это означает отмену специальных привилегий, особого отношения в экономической сфере и экспорта технологий особой важности.
Напомним, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал власти Китая за принятие закона о национальной безопасности Гонконга.