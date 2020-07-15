Трамп підписав закон про санкції проти Китаю через ситуацію з Гонконгом

Закон передбачає введення обмежень щодо компаній і окремих людей, які брали участь в розробці і прийнятті закону про забезпечення національної безпеки в Гонконзі.

Також президент підписав виконавчий указ, що позбавляє спеціальний адміністративний район особливого статусу.

“До Гонконгу тепер буде таке ж відношення, як і до материкового Китаю”, — зазначив президент. Він пояснив, що це означає скасування спеціальних привілеїв, особливого ставлення в економічній сфері і експорту технологій особливої ​​важливості.

Нагадаємо, Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував владу Китаю за ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу.