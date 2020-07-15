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Трамп підписав закон про санкції проти Китаю через ситуацію з Гонконгом

Трамп підписав закон про санкції проти Китаю через ситуацію з Гонконгом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав закон, яким вводяться санкції проти Китаю через його втручання в справи Гонконгу. Про це президент заявив в ході прес-конференції, пише CNBC, передає УНН.

Закон передбачає введення обмежень щодо компаній і окремих людей, які брали участь в розробці і прийнятті закону про забезпечення національної безпеки в Гонконзі.

Також президент підписав виконавчий указ, що позбавляє спеціальний адміністративний район особливого статусу.

“До Гонконгу тепер буде таке ж відношення, як і до материкового Китаю”, — зазначив президент. Він пояснив, що це означає скасування спеціальних привілеїв, особливого ставлення в економічній сфері і експорту технологій особливої ​​важливості.

Нагадаємо, Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував владу Китаю за ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу.

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