Трамп підписав закон про санкції проти Китаю через ситуацію з Гонконгом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав закон, яким вводяться санкції проти Китаю через його втручання в справи Гонконгу. Про це президент заявив в ході прес-конференції, пише CNBC, передає УНН.
Закон передбачає введення обмежень щодо компаній і окремих людей, які брали участь в розробці і прийнятті закону про забезпечення національної безпеки в Гонконзі.
Також президент підписав виконавчий указ, що позбавляє спеціальний адміністративний район особливого статусу.
“До Гонконгу тепер буде таке ж відношення, як і до материкового Китаю”, — зазначив президент. Він пояснив, що це означає скасування спеціальних привілеїв, особливого ставлення в економічній сфері і експорту технологій особливої важливості.
Нагадаємо, Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував владу Китаю за ухвалення закону про національну безпеку Гонконгу.