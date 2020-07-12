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Президент Німеччини розраховує на зміну політики Китаю щодо Гонконгу

Президент Німеччини розраховує на зміну політики Китаю щодо Гонконгу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував владу Китаю за ухвалення так званого закону про національну безпеку Гонконгу. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Китай серед іншого порушує міжнародні домовленості, яких раніше сам пообіцяв дотримуватися, а тому Німеччина вже відреагувала, заявив Штайнмаєр в інтерв’ю телеканалу ZDF, оприлюдненому в неділю, 12 липня.

На думку президента Німеччини, якщо Китай не відступить від своєї позиції, то матимуть місце тривалі і негативні зміни у відносинах із європейськими та іншими західними країнами. Він висловив переконання, що Китай у таких змінах не зацікавлений. “Тому я все ще сподіваюся, що є можливості для зміни в китайській позиції”, — додав Штайнмаєр, цитує агенція новин dpa.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через китайський безпековий закон — Австралія призупинила договір про екстрадицію з Гонконгом

Нагадаємо, новий китайський закон про національну безпеку передбачає покарання за низку правопорушень, серед яких сепаратизм, підривна діяльність, тероризм та змова з іноземною владою. Згідно з новими нормами, демонстрація прапора із символікою прихильників незалежності Гонконгу може бути розцінена як злочин. Так само не можна закликати до незалежності Тибету, Тайваню та інших територій, які Пекін вважає своїми.

Порушники закону можуть бути ув’язненими пожиттєво. Також завдяки новому закону китайська влада отримала повноваження переслідувати підозрюваних у цих злочинах на території Гонконгу в обхід місцевої влади та правоохоронців. Ухвалення та впровадження закону жорстко розкритикували уряди провідних західних держав.

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