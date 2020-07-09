Через китайський безпековий закон - Австралія призупинила договір про екстрадицію з Гонконгом

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в четвер оголосив про припинення дії договору про екстрадицію з Гонконгом після рішення влади КНР прийняти новий закон про забезпечення національної безпеки на території цього спеціального адміністративного району, пише УНН з посиланням на Sydney Morning Herald.

“Ми не виключаємо широкого тлумачення закону про забезпечення національної безпеки в Гонконзі, що може привести до затримання на його території австралійських громадян, — наводить газета заяву Моррісона. — Це викликає у нас серйозне занепокоєння”. “В умовах, що склалися Австралія призупиняє дію угоди з Гонконгом про екстрадицію”, — додав австралійський прем’єр.

Крім того, глава австралійського уряду розповів про інші заходи щодо підтримки гонконгців у ситуації, що склалася. Зокрема, ті з них, хто зараз знаходиться в Австралії з робочою або навчальною візою, зможуть продовжити її на термін до п’яти років з можливістю подальшого отримання посвідки на проживання.

30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП, парламент країни) прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Як заявляють у Пекіні, він націлений на запобігання таких злочинів, як сепаратизм, тероризм, підрив державної влади і змову з іноземними силами, а також передбачає в якості вищої міри покарання за них довічне ув’язнення. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу.

Ряд країн розкритикував Пекін, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип “одна країна — дві системи”. Влада КНР у відповідь закликала не втручатися у внутрішні справи Китаю.

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