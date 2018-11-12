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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107022 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 113971 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 145820 просмотра

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7 марта, 15:45 • 137140 просмотра

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Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и обвинил их в войне в Югославии

Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и обвинил их в войне в Югославии

Киев  •  УНН

 • 9096 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и раскритиковал балтийских лидеров за начало войны в 1990-х годах, что привело к распаду бывшей Югославии, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Сообщается, что во время встречи в Белом доме с лидерами Литвы Далей Грибаускайте, Латвии Раймондом Вейонисом и Эстонии Керсти Кальюлайд в апреле американский президент упрекнул их в провоцировании их странами войны на Балканах, что привело к развалу Югославии.

Как сообщается, лидеры смутились и не сразу поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами.

Так, страны Балтии расположены в северной Европе, на восточном побережье Балтийского моря.

За почти 1000 миль от них в юго-восточной Европе располагается Балканский регион, который включает Хорватию, Боснию и Герцеговину и Сербию.

Значительная часть региона была частью Югославии, где в 1991-2001 годах состоялась серия вооруженных конфликтов.

Ошибка Трампа удивительна еще и потому, что его жена Мелания родилась в Словении, государстве, которое входило в Югославию до 1991 года.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Сидней назвал "вкусной" Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольм Тернбулл.

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