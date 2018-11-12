Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и обвинил их в войне в Югославии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и раскритиковал балтийских лидеров за начало войны в 1990-х годах, что привело к распаду бывшей Югославии, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
Сообщается, что во время встречи в Белом доме с лидерами Литвы Далей Грибаускайте, Латвии Раймондом Вейонисом и Эстонии Керсти Кальюлайд в апреле американский президент упрекнул их в провоцировании их странами войны на Балканах, что привело к развалу Югославии.
Как сообщается, лидеры смутились и не сразу поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами.
Так, страны Балтии расположены в северной Европе, на восточном побережье Балтийского моря.
За почти 1000 миль от них в юго-восточной Европе располагается Балканский регион, который включает Хорватию, Боснию и Герцеговину и Сербию.
Значительная часть региона была частью Югославии, где в 1991-2001 годах состоялась серия вооруженных конфликтов.
Ошибка Трампа удивительна еще и потому, что его жена Мелания родилась в Словении, государстве, которое входило в Югославию до 1991 года.
Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Сидней назвал "вкусной" Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольм Тернбулл.