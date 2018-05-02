Макрон переплутав слова і назвав "смачною" дружину прем'єр-міністра Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон в ході візиту в Сідней назвав "смачною" Люсі Тернбулл, дружину прем'єр-міністра Австралії Малкольма Тернбулла. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Відзначається, що Макрон говорив по-англійськи і виникли "складності перекладу".
"Я хочу подякувати вам за вашу гостинність, подякувати вам і вашу смачну дружину", - сказав Макрон.
По всій видимості, він невдало використав у своїй промові англійською мовою кальку з французького.
Французьке слово délicieux можна використовувати для опису дуже смачної їжі, але також його використовують для позначення чогось дуже хорошого, приємного, що може бути переведено як "чудовий". Швидше за все тому в англійській мові Макрон вибрав слово delicious ( "смачний"), у якого немає другого значення.
При цьому, на думку видання, англійську мову Макрона вважається зразковим, він без проблем виступив перед конгресом США, доречно використавши мовні каламбури і жарти.
Як повідомляв УНН, молодий дуб, який президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон посадили на галявині Білого дому, був потім викопаний і поміщений на фітосанітарний карантинний контроль .