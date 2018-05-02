Макрон перепутал слова и назвал "вкусной" жену премьер-министра Австралии

Отмечается, что Макрон говорил по-английски и возникли "сложности перевода".

"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", — сказал Макрон.

По всей видимости, он неудачно использовал в своей речи на английском языке кальку с французского.

Французское слово délicieux можно использовать для описания очень вкусной еды, но также его используют для обозначения чего-то очень хорошего, приятного, что может быть переведено как "восхитительный". Скорее всего поэтому в английской речи Макрон выбрал слово delicious ("вкусный"), у которого нет второго значения.

При этом, по мнению издания, английский язык Макрона считается образцовым, он без проблем выступил перед конгрессом США, уместно использовав языковые каламбуры и шутки.

Как сообщал УНН, молодой дуб, который президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон посадили на лужайке Белого дома, был затем выкопан и помещен на фитосанитарный карантинный контроль.