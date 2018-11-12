Трамп переплутав країни Балтії з Балканами і звинуватив їх у війні в Югославії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп переплутав країни Балтії з Балканами і розкритикував балтійських лідерів за початок війни в 1990-х роках, що призвело до розпаду колишньої Югославії, передає УНН з посиланням на Le Monde.
Повідомляється, що під час зустрічі в Білому домі з лідерами Литви Далією Грибаускайте, Латвії Раймондом Вейонісом і Естонії Керсті Кальюлайд у квітні американський президент дорікнув їм у провокуванні їхніми країнами війни на Балканах, що призвело до розвалу Югославії.
Як повідомляється, лідери зніяковіли і не відразу зрозуміли, що Трамп переплутав країни Балтії з Балканами.
Так, країни Балтії розташовані у північній Європі, на східному узбережжі Балтійського моря.
За близько 1000 миль від них у південно-східній Європі розташовується Балканський регіон, який включає Хорватію, Боснію і Герцеговину та Сербію.
Значна частина регіону була частиною Югославії, де в 1991-2001 роках відбулась серія збройних конфліктів.
Помилка Трампа є дивною ще й тому, що його дружина Меланія народилася в Словенії, державі, яка входила до Югославії до 1991 року.
Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Сідней назвав "смачною" Люсі Тернбулл, дружину прем'єр-міністра Австралії Малкольма Тернбулла.