Трамп переплутав країни Балтії з Балканами і звинуватив їх у війні в Югославії

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп переплутав країни Балтії з Балканами і розкритикував балтійських лідерів за початок війни в 1990-х роках, що призвело до розпаду колишньої Югославії, передає УНН з посиланням на Le Monde.