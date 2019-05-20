Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я

“Никто не был более жестким по отношению к России, чем я”, — сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, согласен ли он с мнением о том, что его считают “марионеткой Путина”.

“Я думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы гораздо проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом”, — подчеркнул он.

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Как сообщал УНН, Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия и США могут сотрудничать на благо своих народов и всего мира.