Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45991 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69426 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85961 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98410 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123592 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я

Трамп: Никто не был более жестким по отношению к России, чем я

Киев  •  УНН

 • 7835 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в воскресенье вечером, передает УНН.

“Никто не был более жестким по отношению к России, чем я”, — сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, согласен ли он с мнением о том, что его считают “марионеткой Путина”.

“Я думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы гораздо проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом”, — подчеркнул он.

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Как сообщал УНН, Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия и США могут сотрудничать на благо своих народов и всего мира.

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