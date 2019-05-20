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Трамп: Ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що він проводить найбільш жорстку політику щодо Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News, яке було показано в неділю ввечері, передає УНН.

“Ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я”, — сказав Трамп у відповідь на запитання ведучого про те, чи згоден він з думкою про те, що його вважають “маріонеткою Путіна”.

“Я думаю, Путін буде першим, хто скаже, що йому було б набагато простіше з Хілларі Клінтон в якості президента, ніж з Трампом”, — підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп повідомив, що планує зустрітися з Путіним на саміті G20

Як повідомляв УНН, Держсекретар США Майкл Помпео вважає, що Росія і США можуть співпрацювати на благо своїх народів і всього світу.

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