Трамп не беспокоится из-за того, что его экс-адвокат может рассказать Мюллеру
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп не беспокоится по поводу того, что его бывший адвокат Майкл Коэн может рассказать спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование в отношении вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов, передает УНН.
“Я думаю, что президент совершенно не беспокоится об этом, он знает, что не делал ничего плохого, не было никакого сговора (между его предвыборным штабом и Россией)”, — отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Сандерс, Трамп неоднократно заявлял, что “не делал ничего плохого”. “Никаких обвинений против него не выдвинуто, мы подробно комментировали это. Тот факт, что Майкл Коэн пошел на сделку с правосудием, не означает вынесение обвинений в адрес президента”, — подчеркнула она, назвав обвинения в адрес американского лидера смехотворными.
Как сообщал УНН, в Белом доме заявили, что рассматривают все возможные варианты действий по Венесуэле.