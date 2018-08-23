Трамп не беспокоится из-за того, что его экс-адвокат может рассказать Мюллеру

“Я думаю, что президент совершенно не беспокоится об этом, он знает, что не делал ничего плохого, не было никакого сговора (между его предвыборным штабом и Россией)”, — отметила она, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Сандерс, Трамп неоднократно заявлял, что “не делал ничего плохого”. “Никаких обвинений против него не выдвинуто, мы подробно комментировали это. Тот факт, что Майкл Коэн пошел на сделку с правосудием, не означает вынесение обвинений в адрес президента”, — подчеркнула она, назвав обвинения в адрес американского лидера смехотворными.

Как сообщал УНН, в Белом доме заявили, что рассматривают все возможные варианты действий по Венесуэле.