Трамп не турбується через те, що його екс-адвокат може розповісти Мюллеру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп не турбується з приводу того, що його колишній адвокат Майкл Коен може розповісти спецпрокуророві Роберту Мюллеру, який веде розслідування щодо втручання РФ у американські вибори в 2016 році. Про це повідомила в середу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс на регулярному брифінгу для журналістів, інформує УНН.
“Я думаю, що президент абсолютно не турбується про це, він знає, що не робив нічого поганого, не було ніякої змови (між його передвиборним штабом і Росією)”, — зазначила вона, відповідаючи на відповідне запитання.
За словами Сандерс, Трамп неодноразово заявляв, що “не робив нічого поганого”. “Ніяких звинувачень проти нього не висунуто, ми докладно коментували це. Той факт, що Майкл Коен пішов на угоду з правосуддям, не означає винесення звинувачень на адресу президента”, — підкреслила вона, назвавши звинувачення на адресу американського лідера сміхотворними.
Як повідомляв УНН, у Білому домі заявили, що розглядають всі можливі варіанти дій по Венесуелі.