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Трамп не считает, что война с Ираном "начнется снова"

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает, что война с Ираном начнется заново, несмотря на сомнения в устойчивости режима прекращения огня. Он подчеркнул, что удары США были значительно сильнее иранских.

Трамп не считает, что война с Ираном "начнется снова"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает, что война с Ираном "начнется заново", несмотря на сомнения в устойчивости режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я не думаю, что она начнется заново. Я думаю, что она закончится очень быстро. Они поразили пару кораблей, и поэтому мы нанесли им значительно более сильный удар. Когда они ударили, мы ударили в десять раз сильнее, понимаете. Мы ударили гораздо сильнее их", — сказал он на пресс-конференции в Анкаре, Турция, отвечая на вопрос о возобновлении войны.

Он не сказал, что отказывается от своей угрозы снова нанести удар по Ирану, заявив: "Мы используем их язык".

"Я думаю, что все, что произойдет, закончится очень быстро, и мы только… сделаем это безопаснее, в том числе и для нефти; нефть станет очень свободной, очень легкой и простой, и это произойдет очень быстро", — сказал он, добавив: "Мы не стремимся к долгосрочному сотрудничеству".

Эти заявления имеют несколько более позитивный характер, чем его предыдущие слова о том, что подписанный им три недели назад меморандум о взаимопонимании "завершен".

Цены на нефть подскочили на 5% после заявления Трампа о "завершении" сделки с Ираном08.07.26, 13:02 • 33944 просмотра

Антонина Туманова

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