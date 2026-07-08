Цены на нефть подскочили на 5% после заявления Трампа о "завершении" сделки с Ираном

Цены на нефть подскочили более чем на 5% в среду, достигнув двухнедельного максимума после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании по прекращению конфликта с Ираном "завершен", что вновь вызвало опасения по поводу перебоев в ближневосточных поставках нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,82 доллара, или на 5,15%, достигнув 77,98 доллара за баррель в 08:32 по Гринвичу (11:32 по Киеву), в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 3,70 доллара, или на 5,25%, до 74,14 доллара за баррель. Эти показатели находятся на самых высоких уровнях с 23 июня.

Обе марки выросли примерно на 3% во вторник после того, как США отозвали генеральную лицензию на продажу иранской нефти.

США отозвали лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти

Выступая перед саммитом НАТО в Анкаре, Трамп заявил, что временный пакт о прекращении войны, начатый США и Израилем против Ирана в феврале, "закончился", добавив, что он не хочет вступать в диалог с Тегераном.

"Прекращение огня завершено" - Трамп назвал переговоры с Ираном "пустой тратой времени"

"Последние события фактически поставили под сомнение будущее 60-дневного переговорного процесса", - сказал Бьярне Шильдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB.

"На мой взгляд, цена, близкая к 80 долларам за баррель, больше соответствует текущим рыночным фундаментальным показателям, чем 70 долларов", - добавил он.

Авиаудары США были ответом на иранские атаки на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив, сообщило во вторник Центральное командование США. Затем иранская Революционная гвардия заявила, что утром в среду она нанесла удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

"По сообщениям аналитика PVM Тамаша Варга, четыре нефтегазовых танкера либо решили не проходить через пролив, либо были вынуждены развернуться после того, как Иран заявил, что единственным безопасным судоходным маршрутом через Ормузский пролив является маршрут, установленный Тегераном".

После подписания США и Ираном соглашения о прекращении огня в прошлом месяце цены на нефть упали до довоенного уровня, и трейдеры накопили большие короткие позиции по нефтяным фьючерсам, делая ставку на дальнейшее падение цен.

Ожидания волны отложенных поставок с Ближнего Востока на рынок вызвали падение цен.

Иран не взял на себя ответственность за атаки на суда, но Катар обвинил в них Иран, в том числе в атаке на катарский СПГ-танкер, который, как сообщается, был поражен беспилотником, что вызвало пожар в машинном отделении.

Атаки вновь вызвали опасения по поводу движения танкеров через Ормузский пролив, через который до начала войны в конце февраля перевозилось около одной пятой мировых поставок энергоносителей.

С начала конфликта страны сократили свои запасы, чтобы компенсировать дефицит поставок.

Запасы нефти в США вновь сократились на прошлой неделе, сообщили во вторник рыночные источники, ссылаясь на данные Американского института нефти. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что запасы нефти сократятся примерно на 2,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 3 июля.