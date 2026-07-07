США отозвали лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти

Министерство финансов США отменило разрешение на продажу иранской нефти в ответ на атаки на танкеры в Ормузском проливе, что поставило под угрозу временное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Соединенные Штаты во вторник отозвали генеральную лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти, после того как официальный представитель США предупредил, что действия Ирана в Ормузском проливе являются "абсолютно неприемлемыми" и будут иметь последствия после атак на танкеры на этом стратегическом водном пути - пишет издание.

Цены на нефть выросли более чем на 5% после объявления. Министерство финансов США заявило, что разрешит период прекращения нефтяных операций Ирана, которые были разрешены в соответствии с аннулированной лицензией, до 17 июля.

Американский чиновник заявил, что переговорщики продолжают добросовестно работать над достижением окончательного соглашения с Ираном, несмотря на последнюю эскалацию.

Этот шаг США произошел после того, как сообщалось, что три танкера были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе и вблизи него в последние дни, сообщило агентство UKMTO, связанное с британским флотом. Эти атаки и реакция США угрожают поставить под угрозу хрупкое дипломатическое взаимопонимание между Вашингтоном и Тегераном, повышая риск того, что дальнейшие ответные меры могут сорвать переговоры по более широкому соглашению - добавляет издание.

Издание отмечает, что потенциальная эскалация происходит на фоне того, что обе стороны работали над соглашением, которое включало ограничение ядерной программы Ирана и снятие некоторых санкций, в частности ограничений на экспорт нефти.

Ормузский пролив, узкий водный путь между Ираном и Оманом, является одним из важнейших энергетических узких мест в мире, через который ежедневно проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти и большие объемы поставок сжиженного природного газа. Любые продолжительные перебои могут привести к росту цен на энергоносители и усилить давление на потребителей и правительства, которые уже сталкиваются с более высокими расходами на топливо.

Экспорт нефти остается критически важным источником доходов для Ирана, обеспечивая миллиарды долларов в твердой валюте, которые помогают финансировать государственные расходы и поддерживать экономику, ослабленную многолетними санкциями США.

Любые возобновленные усилия по ограничению этого экспорта могут создать дополнительное давление на финансы Ирана и его способность поддерживать внутренние программы и региональную деятельность.

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Напомним

В конце июня министерство финансов Соединенных Штатов выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти.