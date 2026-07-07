США отозвали лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти
Киев • УНН
Минфин США отозвал лицензию на продажу иранской нефти из-за нападений на танкеры. Цены на нефть выросли более чем на 5% после объявления.
Министерство финансов США отменило разрешение на продажу иранской нефти в ответ на атаки на танкеры в Ормузском проливе, что поставило под угрозу временное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Соединенные Штаты во вторник отозвали генеральную лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти, после того как официальный представитель США предупредил, что действия Ирана в Ормузском проливе являются "абсолютно неприемлемыми" и будут иметь последствия после атак на танкеры на этом стратегическом водном пути
Цены на нефть выросли более чем на 5% после объявления. Министерство финансов США заявило, что разрешит период прекращения нефтяных операций Ирана, которые были разрешены в соответствии с аннулированной лицензией, до 17 июля.
Американский чиновник заявил, что переговорщики продолжают добросовестно работать над достижением окончательного соглашения с Ираном, несмотря на последнюю эскалацию.
Этот шаг США произошел после того, как сообщалось, что три танкера были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе и вблизи него в последние дни, сообщило агентство UKMTO, связанное с британским флотом. Эти атаки и реакция США угрожают поставить под угрозу хрупкое дипломатическое взаимопонимание между Вашингтоном и Тегераном, повышая риск того, что дальнейшие ответные меры могут сорвать переговоры по более широкому соглашению
Издание отмечает, что потенциальная эскалация происходит на фоне того, что обе стороны работали над соглашением, которое включало ограничение ядерной программы Ирана и снятие некоторых санкций, в частности ограничений на экспорт нефти.
Ормузский пролив, узкий водный путь между Ираном и Оманом, является одним из важнейших энергетических узких мест в мире, через который ежедневно проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти и большие объемы поставок сжиженного природного газа. Любые продолжительные перебои могут привести к росту цен на энергоносители и усилить давление на потребителей и правительства, которые уже сталкиваются с более высокими расходами на топливо.
Экспорт нефти остается критически важным источником доходов для Ирана, обеспечивая миллиарды долларов в твердой валюте, которые помогают финансировать государственные расходы и поддерживать экономику, ослабленную многолетними санкциями США.
Любые возобновленные усилия по ограничению этого экспорта могут создать дополнительное давление на финансы Ирана и его способность поддерживать внутренние программы и региональную деятельность.
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Напомним
В конце июня министерство финансов Соединенных Штатов выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти.