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российская нефть упала до уровня, который фиксировался до начала войны в Иране

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Средняя цена на нефть Urals в западных портах рф в первые дни июля составила 41,66 доллара за баррель. Это усложняет способность Кремля контролировать растущий дефицит бюджета.

российская нефть упала до уровня, который фиксировался до начала войны в Иране

Цена на флагманскую российскую нефть упала до уровня, наблюдавшегося до начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Argus Media, пишет УНН.

Детали

По данным Argus Media, в первые три дня июля средняя цена на нефть марки Urals в западных портах России составила 41,66 доллара за баррель, что менее чем наполовину ниже уровня, зафиксированного в разгар кризиса на нефтяном рынке в апреле.

Предварительные цифры свидетельствуют о серьезных проблемах для Москвы, которая ранее получала чрезвычайные доходы благодаря конфликту на Ближнем Востоке.

Россия стала одним из крупнейших победителей, когда фактическое закрытие Ормузского пролива перекрыло поставки из Персидского залива, а освобождение от санкций США способствовало росту спроса на российскую нефть.

С марта ежемесячно средняя цена на нефть марки Urals превышала предусмотренные в бюджете РФ на этот год 59 долларов за баррель.

В частности, в июне она составила 60,92 доллара за баррель, когда трафик через Ормуз оживился после подписания Вашингтоном и Тегераном временного соглашения о восстановлении работы этого жизненно важного водного пути.

Скачок доходов позволил России впервые за почти год возобновить пополнение резервного фонда и отложить сокращение неприоритетных расходов.

Теперь, если цены в течение длительного времени останутся ниже бюджетного порога, это еще больше осложнит способность Кремля держать под контролем растущий дефицит.

За первые пять месяцев этого года бюджетный дефицит вырос до 6 триллионов рублей (77 млрд долларов), или 2,6% ВВП, превысив целевой показатель на весь 2026 год примерно на 60%.

ОПЕК+ одобрит очередное увеличение добычи нефти 05.07.26, 19:37 • 5094 просмотра

Ольга Розгон

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