ОПЕК+ одобрит очередное увеличение добычи нефти
Киев • УНН
ОПЕК+ намерен договориться об увеличении целевых показателей добычи нефти на 188 000 баррелей в сутки с августа. Это происходит на фоне падения цен из-за восстановления экспорта через Ормузский пролив.
ОПЕК+ намерена в воскресенье договориться об очередном увеличении целевых показателей добычи с августа, что приведет к росту мирового предложения на фоне падения цен на нефть из-за постепенного восстановления экспорта нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
Детали
Группа нефтепроизводителей достигла принципиального согласия относительно увеличения квот на 188 000 баррелей в сутки с августа, в дополнение к аналогичным увеличениям в июне и июле.
Два других источника отметили, что увеличение именно на такую величину является наиболее вероятным решением по итогам онлайн-обсуждения.
Семь основных членов ОПЕК+, в которую входят ОПЕК и союзные производители, включая Россию, увеличили свои квоты на добычу с апреля по июль почти на 800 000 баррелей в сутки.
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По данным ОПЕК, добыча стран ОПЕК+ в мае упала до 33,13 млн баррелей в сутки с 42,77 млн баррелей в сутки в феврале.
В июне она начала восстанавливаться благодаря усилиям США, направленным на помощь ОАЭ и другим странам ОПЕК+ в увеличении экспорта нефти, но все еще остается ниже довоенного уровня.
Несмотря на продолжительные перебои с поставками, цены на нефть вернулись к довоенному уровню под давлением снижения импорта со стороны Китая, роста экспорта из стран-производителей за пределами Ближнего Востока и рекордного выпуска из мировых стратегических запасов, скоординированного Международным энергетическим агентством.
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