Трамп не называл Зеленского "некомпетентным" - опровержение фейка
Киев • УНН
СНБО опроверг фейковую информацию о высказываниях Трампа о некомпетентности Зеленского. Трамп лишь упомянул о рейтинге президента Украины.
В сети появилась ложная информация о том, что Трамп якобы назвал Владимира Зеленского "некомпетентным". Об этом сообщает Руководитель ЦПД СНБО Лейтенант Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Ряд телеграмм каналов и СМИ распространили ложь. Президент США Трамп НЕ называл Президента Украины Владимира Зеленского "некомпетентным", и это не единственная искаженная информация с пресс-конференции
Напомним
Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине, так как "лидер этой страны по популярности уже упал до 4%...". Впрочем, согласно опросу Киевского международного института социологии, рейтинг доверия к Зеленскому в декабре составил 52%.
Трамп о проведении выборов в Украине: это не рф говорит, что они надо, это "объективная" ситуация19.02.25, 00:08 • 5471 просмотр