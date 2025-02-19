Трамп не называл Зеленского "некомпетентным" - опровержение фейка

В сети появилась ложная информация о том, что Трамп якобы назвал Владимира Зеленского "некомпетентным". Об этом сообщает Руководитель ЦПД СНБО Лейтенант Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Ряд телеграмм каналов и СМИ распространили ложь. Президент США Трамп НЕ называл Президента Украины Владимира Зеленского "некомпетентным", и это не единственная искаженная информация с пресс-конференции - заявил Андрей Коваленко.

Напомним

Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине, так как "лидер этой страны по популярности уже упал до 4%...". Впрочем, согласно опросу Киевского международного института социологии, рейтинг доверия к Зеленскому в декабре составил 52%.

Трамп о проведении выборов в Украине: это не рф говорит, что они надо, это "объективная" ситуация