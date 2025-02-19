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05:23 • 27129 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125502 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184444 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148764 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139932 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117886 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108332 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143754 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Трамп не називав Зеленського "некомпетентним" - спростування фейку

Трамп не називав Зеленського "некомпетентним" - спростування фейку

Київ • УНН

 • 97883 перегляди

РНБО спростувала фейкову інформацію про висловлювання Трампа щодо некомпетентності Зеленського. Трамп лише згадав про рейтинг президента України.

У мережі з’явилася неправдива інформація про те, що Трамп нібито назвав Володимира Зеленського "некомпетентним". Про це повідомляє Керівник ЦПД РНБО Лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Низка телеграм каналів та ЗМІ поширили брехню. Президент США Трамп НЕ називав Президента України Володимира Зеленського "некомпетентним", і це не єдина перекручена інформація з прес-конференції

- заявив Андрій Коваленко.

Нагадаємо

Трамп заявив про необхідність проведення виборів в Україні, позаяк "лідер цієї країни за популярністю вже впав до 4%...". Втім, згідно з опитування Київського міжнародного інституту соціології, рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52%.

Трамп про проведення виборів в Україні: це не рф каже, що вони треба, це "об'єктивна" ситуація19.02.25, 00:08 • 54013 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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