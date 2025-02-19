Трамп не називав Зеленського "некомпетентним" - спростування фейку

У мережі з’явилася неправдива інформація про те, що Трамп нібито назвав Володимира Зеленського "некомпетентним". Про це повідомляє Керівник ЦПД РНБО Лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.

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Низка телеграм каналів та ЗМІ поширили брехню. Президент США Трамп НЕ називав Президента України Володимира Зеленського "некомпетентним", і це не єдина перекручена інформація з прес-конференції - заявив Андрій Коваленко.

Нагадаємо

Трамп заявив про необхідність проведення виборів в Україні, позаяк "лідер цієї країни за популярністю вже впав до 4%...". Втім, згідно з опитування Київського міжнародного інституту соціології, рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52%.

Трамп про проведення виборів в Україні: це не рф каже, що вони треба, це "об'єктивна" ситуація