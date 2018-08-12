Трамп назвал "жалкой" помощницу, которая написала книгу о нем

В ответ на вопрос о том, “чувствует он себя преданным Омаросой”, президент ответил “Жалкая. Она жалкая”, — сообщает CNBC.

Как сообщал УНН, бывшая директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман в своей книге “Разрушенный: инсайдерская информация о Белый дом Трампа” рассказала, что президент США Дональд Трамп в 2017 году съел записку с “деликатной” информацией. Выдержку из ее книги приводит газета The Washington Post.