Трамп назвав "жалюгідною" помічницю, яка написала книгу про нього
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп відреагував на вихід книги його колишньої помічниці з комунікацій управління Білого дому по зв’язкам з громадськими організаціями та населенням Омароси Маніголт-Ньюман. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.
У відповідь на питання про те, “чи відчуває він себе зрадженим Омаросою”, президент відповів “Жалюгідна. Вона жалюгідна”, — повідомляє CNBC.
Як повідомляв УНН, колишня директор з комунікацій управління Білого дому по зв’язках з громадськими організаціями та населенням Омароса Маніголт-Ньюман в своїй книзі “Зруйнований: інсайдерська інформація про Білий дім Трампа” розповіла, що президент США Дональд Трамп в 2017 році з’їв записку з “делікатною” інформацією. Витяг з її книги наводить газета The Washington Post.