Президент США Дональд Трамп намекнул, что Европа и Украина могут получить лицензии на производство ракет Patriot, передает УНН.

Трампа во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским спросили, согласится ли он на производство ракет Patriot внутри страны по американской лицензии.

Президент США отметил, что "мы это будем обсуждать", но добавил, что это "оборонительное" оружие, и ему это нравится.

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В конце концов, он ясно дал понять, что США готовы заключить лицензионные соглашения на производство Patriot.

"Мне только что один человек сказал, что мы дадим им право производить Patriot. Мы покажем им, как это делать", – говорит он.

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