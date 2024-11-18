Трамп может объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегалов в США

ukenru
Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
16:34 • 17576 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
15:43 • 32480 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
15:22 • 42364 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
12:48 • 103995 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 130115 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 149243 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
 • 153296 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 168651 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 174911 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 292795 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 175235 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 202266 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

 • 131512 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 109792 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

13:47 • 55029 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

15:10 • 34338 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 202266 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 292795 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 211213 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 216429 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

17:39 • 141 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

13:47 • 55029 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 109792 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

 • 131512 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 175235 просмотра
Актуальное
Трамп может объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегалов в США

Трамп может объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегалов в США

Киев  •  УНН

 • 1683 просмотра

Read in English

Избранный президент США Дональд Трамп поддержал идею национального чрезвычайного плана для депортации нелегальных мигрантов. Он намерен использовать военные ресурсы и "все необходимые полномочия" для реализации этой программы.

Избранный президент США Дональд Трамп поддержал призывы к национальному чрезвычайному плану в рамках своей политики массовой депортации и пообещал использовать "все необходимые полномочия", передает УНН со ссылкой на Newsweek.

В своей платформе Truth Social избранный президент ответил на сообщения о том, что он рассматривает этот шаг, чтобы обеспечить использование военных ресурсов для осуществления депортации иностранных преступников, которые незаконно въехали в страну.

Трамп сделал иммиграцию основным компонентом своей успешной попытки занять Белый дом, которая позволила ему одержать решительную победу над вице-президентом Камалой Харрис.

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь по переходу Трампа-Вэнса, сказала Newsweek: "Президент Трамп задействует все необходимые федеральные и государственные полномочия для проведения крупнейшей операции по депортации нелегальных преступников, наркоторговцев и торговцев людьми в истории Америки, одновременно снижая расходы для семей.

"Американский народ переизбрал президента Трампа с большим перевесом, дав ему мандат на выполнение обещаний, которые он дал в ходе предвыборной кампании, таких как депортация преступников-мигрантов и восстановление нашего экономического величия. Он выполнит их".

Консервативный комментатор Том Фиттон написал в посте: "Сообщается, что приходящая администрация готова объявить чрезвычайное положение в стране и будет использовать военные ресурсы, чтобы обратить вспять вторжение Байдена посредством программы массовой депортации".

Отвечая на замечания Фиттона, Трамп написал: "ПРАВДА".

Фиттон — известный консервативный активист и президент Judicial Watch, общественной группы, занимающейся расследованием коррупции в правительстве.

Ранее Трамп предупреждал, что он задействует Национальную гвардию, а также государственные учреждения для реализации своей предлагаемой политики депортации. Однако есть вопросы относительно правовых ограничений на участие военных в работе внутренних правоохранительных органов.

12 человек за 12 дней: Трамп установил уникальный рекорд назначив на должности министров18 нояб. 2024, 06:05 • 14557 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты