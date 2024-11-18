Трамп может объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегалов в США
Киев • УНН
Избранный президент США Дональд Трамп поддержал идею национального чрезвычайного плана для депортации нелегальных мигрантов. Он намерен использовать военные ресурсы и "все необходимые полномочия" для реализации этой программы.
Избранный президент США Дональд Трамп поддержал призывы к национальному чрезвычайному плану в рамках своей политики массовой депортации и пообещал использовать "все необходимые полномочия", передает УНН со ссылкой на Newsweek.
В своей платформе Truth Social избранный президент ответил на сообщения о том, что он рассматривает этот шаг, чтобы обеспечить использование военных ресурсов для осуществления депортации иностранных преступников, которые незаконно въехали в страну.
Трамп сделал иммиграцию основным компонентом своей успешной попытки занять Белый дом, которая позволила ему одержать решительную победу над вице-президентом Камалой Харрис.
Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь по переходу Трампа-Вэнса, сказала Newsweek: "Президент Трамп задействует все необходимые федеральные и государственные полномочия для проведения крупнейшей операции по депортации нелегальных преступников, наркоторговцев и торговцев людьми в истории Америки, одновременно снижая расходы для семей.
"Американский народ переизбрал президента Трампа с большим перевесом, дав ему мандат на выполнение обещаний, которые он дал в ходе предвыборной кампании, таких как депортация преступников-мигрантов и восстановление нашего экономического величия. Он выполнит их".
Консервативный комментатор Том Фиттон написал в посте: "Сообщается, что приходящая администрация готова объявить чрезвычайное положение в стране и будет использовать военные ресурсы, чтобы обратить вспять вторжение Байдена посредством программы массовой депортации".
Отвечая на замечания Фиттона, Трамп написал: "ПРАВДА".
Фиттон — известный консервативный активист и президент Judicial Watch, общественной группы, занимающейся расследованием коррупции в правительстве.
Ранее Трамп предупреждал, что он задействует Национальную гвардию, а также государственные учреждения для реализации своей предлагаемой политики депортации. Однако есть вопросы относительно правовых ограничений на участие военных в работе внутренних правоохранительных органов.
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