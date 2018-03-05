Трамп может поехать в Иерусалим на открытие американского посольства

“Мы об этом поговорим ... Если я смогу, то поеду”, — сказал Трамп в Белом доме в начале встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В то же время Нетаньяху заявил, что решение американского лидера перенести посольство в Иерусалим народ Израиля “будет помнить веками”.

23 февраля западные СМИ сообщили, что открытие нового посольства США в Иерусалиме ожидается в мае 2018 года. Источники агентств Reuters и Associated Press заявляет, что открытие дипломатического учреждения может совпасть во времени с празднованием 70-летия провозглашения независимости Израиля.

Позже эту информацию подтвердил Государственный департамент США. Посольство временно разместят в здании в районе Арнона, где проводит консульские операции Генеральное консульство США в Иерусалиме. К этому дому США намерены открыть пристройку специально для посольства. Эти планы Вашингтон планирует реализовать до конца 2019 года.

Во время встречи с израильским премьер-министром Дональд Трамп заявил, что строительство здания посольства США в Иерусалиме обойдется американскому бюджету в четыре раза дешевле, чем прогнозировалось ранее — примерно в 250 тыс. долларов США. Американский лидер рассказал, что его помощники на прошлой неделе представили ему план строительства здания дипмиссии, стоимость которой оценивается в 1 млрд долларов. “Мы собираемся построить посольство очень быстро и с минимальными затратами. Я сказал, что мы не собираемся тратить миллиард долларов, но в действительности мы сделаем это примерно за 250 тыс. долларов”, — отметил Трамп, добавив, что здание будет “временным, но очень хорошим”.

Напомним, 6 декабря 2017 президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее был расположен в Тель-Авиве.