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Трамп може поїхати до Єрусалима на відкриття американського посольства

Трамп може поїхати до Єрусалима на відкриття американського посольства

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Діючий 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість поїхати до Єрусалима в травні на плановане відкриття нового американського посольства. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Ми про це поговоримо... Якщо я зможу, то поїду”, — сказав Трамп у Білому домі на початку зустрічі з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Водночас Нетаньягу заявив, що рішення американського лідера перенести посольство до Єрусалима народ Ізраїлю “пам’ятатиме століттями”.

23 лютого західні ЗМІ повідомили, що відкриття нового посольства США в Єрусалимі очікується в травні 2018 року. Джерела агентств Reuters і Associated Press заявляють, що відкриття дипломатичної установи може збігтися у часі зі святкуванням 70-річчя проголошення незалежності Ізраїлю.

Пізніше цю інформацію підтвердив Державний департамент США. Посольство тимчасово розташують у будинку в районі Арнона, де проводить консульські операції Генеральне консульство США в Єрусалимі. До цього будинку США мають намір відкрити прибудову спеціально для посольства. Ці плани Вашингтон планує реалізувати до кінця 2019 року.

Під час зустрічі з ізраїльським прем’єр-міністром Дональд Трамп заявив, що спорудження будівлі посольства США в Єрусалимі обійдеться американському бюджету в чотири рази дешевше, ніж прогнозувалося раніше — приблизно в 250 тисяч доларів США. Американський лідер розповів, що його помічники минулого тижня представили йому план будівництва будівлі дипмісії, вартість якої оцінюється в 1 млрд доларів. “Ми збираємося побудувати посольство дуже швидко і з мінімальними витратами. Я сказав, що ми не збираємося витрачати мільярд доларів, але в дійсності ми зробимо це приблизно за 250 тисяч доларів”, — зазначив Трамп, додавши, що будівля буде “тимчасовою, але дуже хорошою”.

Нагадаємо, 6 грудня 2017 року президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.

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