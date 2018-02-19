Трамп бросил вызов Опре Уинфри на президентскую гонку

Критика от президента в сторону телеведущей последовала после воскресного выпуска программы "60 минут" на телеканале CBS, во время которой О.Уинфри задавала вопрос группе из 14 человек из штата Мичиган, одна половина которых голосовала на президентских выборах за Д.Трампа, а другая - против него.

Во время передачи О.Уинфри задавала неудобные вопросы сторонникам действующего президента, в том числе о том, что Д.Трамп назвал несколько стран "грязными дырами", а также о ненадлежащем поведении главы государства и его сообщениях в Twitter.

"Только что увидел очень неуверенную Опру Уинфри, которую я когда-то очень хорошо знал, во время интервью в передаче "60 минут". Вопросы были предвзятые и односторонние, факты неверны. Надеюсь, Опра выставит свою кандидатуру на президентские выборы, где ее бы вывели на чистую воду и победили, как и всех других", - говорится в сообщении Д.Трампа.

Напомним, в январе этого года О.Уинфри заявила, что не заинтересована в участии в выборах президента США в 2020 году.



