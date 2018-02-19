Трамп кинув виклик Опрі Вінфрі на президентські перегони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп звинуватив Опру Вінфрі в упередженості та запропонував балотуватись на наступних виборах у президенти Сполучених Штатів. Про це він написав в неділю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
Критика від президента у бік телеведучої пролунала після недільного випуску програми "60 хвилин" на телеканалі CBS, під час якої О.Вінфрі задавала запитання групі з 14 людей зі штату Мічиган, одна половина яких голосувала на президентських виборах за Д.Трампа, а інша - проти нього.
Під час передачі О.Вінфрі задавала незручні запитання прихильникам чинного президента, в тому числі про те, що Д.Трамп назвав декілька країн "брудними дірами", а також про неналежну поведінку глави держави і його повідомлення в Twitter.
"Тільки що побачив дуже невпевнену Опру Вінфрі, яку я колись дуже добре знав, під час інтерв'ю в передачі "60 хвилин". Питання були упереджені та однобокі, факти невірні. Сподіваюся, Опра виставить свою кандидатуру на президентські вибори, де вона була б виведена на чисту воду і переможена, як і всі інші", - йдеться в повідомленні Д.Трампа.
Нагадаємо, у січні цього року Опра Вінфрі заявила, що не зацікавлена в участі у виборах президента США 2020 року.