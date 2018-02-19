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Трамп кинув виклик Опрі Вінфрі на президентські перегони

Трамп кинув виклик Опрі Вінфрі на президентські перегони

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп звинуватив Опру Вінфрі в упередженості та запропонував балотуватись на наступних виборах у президенти Сполучених Штатів. Про це він написав в неділю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Критика від президента у бік телеведучої пролунала після недільного випуску програми "60 хвилин" на телеканалі CBS, під час якої О.Вінфрі задавала запитання групі з 14 людей зі штату Мічиган, одна половина яких голосувала на президентських виборах за Д.Трампа, а інша - проти нього.

Під час передачі О.Вінфрі задавала незручні запитання прихильникам чинного президента, в тому числі про те, що Д.Трамп назвав декілька країн "брудними дірами", а також про неналежну поведінку глави держави і його повідомлення в Twitter.

"Тільки що побачив дуже невпевнену Опру Вінфрі, яку я колись дуже добре знав, під час інтерв'ю в передачі "60 хвилин". Питання були упереджені та однобокі, факти невірні. Сподіваюся, Опра виставить свою кандидатуру на президентські вибори, де вона була б виведена на чисту воду і переможена, як і всі інші", - йдеться в повідомленні Д.Трампа.

Нагадаємо, у січні цього року Опра Вінфрі заявила, що не зацікавлена в участі у виборах президента США 2020 року.

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