Трамп и Путин провели неформальную беседу на полях G20
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин провели неформальную беседу на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, информирует УНН со ссылкой на The Hill.
“Президент США Дональд Трамп и первая леди провели вчера на ужине несколько неофициальных бесед с мировыми лидерами, включая президента Путина”, — говорится в заявлении Сандерс.
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Как ранее информировал УНН, в четверг президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что принял решение отказаться от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине в связи с российской агрессией в Керченском проливе.
25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы на Черном море до порта Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированной Керчи. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых 6 получили ранения.