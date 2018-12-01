Трамп і Путін провели неформальну розмову на полях G20
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп та його російський колега Володимир Путін провели неформальну розмову на полях саміту G20 в Аргентині. Про це повідомила у суботу прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН із посиланням на The Hill.
“Президент США Дональд Трамп і перша леді провели вчора на вечері кілька неофіційних бесід зі світовими лідерами, включно з президентом Путіним”, — йдеться в заяві Сандерс.
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Як раніше інформував УНН, у четвер президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter написав, що прийняв рішення відмовитися від двосторонньої зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині у зв’язку з російською агресією в Керченській протоці.
25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.