Трамп і Путін провели неформальну розмову на полях G20

“Президент США Дональд Трамп і перша леді провели вчора на вечері кілька неофіційних бесід зі світовими лідерами, включно з президентом Путіним”, — йдеться в заяві Сандерс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель обговорила з Трампом ескалацію у районі Керченської протоки

Як раніше інформував УНН, у четвер президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі в Twitter написав, що прийняв рішення відмовитися від двосторонньої зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині у зв’язку з російською агресією в Керченській протоці.

25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 23 моряка, серед яких 6 отримали поранення.