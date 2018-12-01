Меркель обговорила з Трампом ескалацію у районі Керченської протоки

"Канцлер Меркель проводить консультації з президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту G20 в Аргентині серед іншого щодо російсько-українського конфлікту у Керченській протоці. Також темою є оголошене США припинення дії договору щодо РСМД", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін на зустрічі у межах робочого сніданку в Буенос-Айресі, де проходить саміт G20, домовилися задіяти "нормандський формат" у керченській кризі.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня. Спочатку Президент пропонував ввести його на 60 днів. Після консультацій у парламенті термін скоротили до 30 днів.