Меркель и Путин договорились задействовать "нормандский формат"

"Москва и Берлин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат" - дипломатическую группу высокопоставленных представителей четырех стран - Германии, России, Украины и Франции", - цитирует издание Зайберта.

"Канцлер ФРГ еще раз выразила озабоченность обострением в Керченском проливе и выступила в поддержку свободы судоходства в Азовском море", - отметил Зайберт.

Помимо конфликта Москвы и Киева, стороны обсудили также гражданскую войну в Сирии. Политики подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым в конце октября в Стамбуле в рамках саммита с участием России, Германии, Турции и Франции.

С российской стороны на завтраке присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Германию представляли Штеффен Зайберт, советник федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и консультирующий Меркель по экономико-энергетическим проблемам шерпа ФРГ в G20 Ларс-Хендрик Рёллер.

Представителей прессы на завтраке не было. Как следует из распространенных по его итогам кадров, Путин до начала встречи поинтересовался у Меркель, сколько времени у них есть на общение. Канцлер ФРГ ответила ему, в очередной раз продемонстрировав знание русского: "Полчаса".

Ранее Меркель обвинила Москву в том, что она сознательно стремится закрыть доступ к Мариуполю и другим украинским портам в Азовском море через Керченский пролив. "Есть пояс стран (вдоль границ России - ред.), которые не могут развиваться так, как они хотят. Мы, немцы, не можем закрывать на это глаза", - заявила она, указав также на действия РФ в Грузии, Молдове, Армении и Азербайджане.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря. Изначально Президент предлагал ввести его на 60 дней. После консультаций в парламенте срок сократили до 30 дней.