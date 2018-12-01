Меркель і Путін домовилися задіяти "нормандський формат"

"Москва і Берлін домовилися підключити до вирішення керченського кризи "нормандський формат" - дипломатичну групу високопоставлених представників чотирьох країн - Німеччини, Росії, України і Франції", - цитує видання Зайберта.

"Канцлер ФРН ще раз висловила занепокоєння загостренням у Керченській протоці і виступила на підтримку свободи судноплавства в Азовському морі", - зазначив Зайберт.

Крім конфлікту Москви і Києва, сторони обговорили також громадянську війну в Сирії. Політики підтвердили прихильність домовленостям, досягнутим у кінці жовтня у Стамбулі в межах саміту за участю Росії, Німеччини, Туреччини та Франції.

З російської сторони на сніданку були присутні помічник президента РФ Юрій Ушаков, прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков і шерпа Росії у G20 Світлана Лукаш.

Німеччину представляли Штеффен Зайберт, радник федерального канцлера з питань зовнішньої політики Ян Хеккер і шерпа ФРН у G20 Ларс-Хендрік Рьоллер, який консультує Меркель з економіко-енергетичних проблем.

Представників преси на сніданку не було. Як випливає з поширених за його підсумками кадрів, Путін до початку зустрічі поцікавився у Меркель, скільки часу у них є на спілкування. Канцлер ФРН відповіла йому, вкотре продемонструвавши знання російської: "Півгодини".

Раніше Меркель звинуватила Москву в тому, що вона свідомо прагне закрити доступ до Маріуполя і інших українських портів в Азовському морі через Керченську протоку. "Є пояс країн (уздовж кордонів Росії - ред.), які не можуть розвиватися так, як вони хочуть. Ми, німці, не можемо закривати на це очі", - заявила вона, вказавши також на дії РФ в Грузії, Молдові, Вірменії і Азербайджані.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня. Спочатку Президент пропонував ввести його на 60 днів. Після консультацій у парламенті термін скоротили до 30 днів.