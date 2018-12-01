Меркель обсудила с Трампом эскалацию в районе Керченского пролива
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в Аргентине, стороны обсудили российско-украинский конфликт в районе Керченского пролива. Об этом сообщил в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН.
"Канцлер Меркель консультируется с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в Аргентине среди прочего относительно российско-украинского конфликта в Керченском проливе. Также темой является объявленное США прекращение действия договора по РСМД", - сообщил он.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20, договорились задействовать "нормандский формат" в керченском кризисе.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.