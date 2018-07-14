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Amnesty International напомнила о Сенцове в заявлении перед саммитом Трампа и Путина

Amnesty International напомнила о Сенцове в заявлении перед саммитом Трампа и Путина

Киев  •  УНН

 • 9072 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время саммита в Хельсинки должны решить наиболее острые проблемы с нарушением прав человека. Об этом говорится в заявлении Amnesty International, передает УНН.

"Владимир Путин и Дональд Трамп должны использовать предстоящий саммит в Хельсинки для решения наиболее острых мировых проблем в области прав человека и для восстановления доверия к их странам как ответственным международным игрокам", - говорится в заявлении.

Правозащитники призвали обоих лидеров сделать положение беженцев и войну в Сирии приоритетами повестки дня во время саммита, а также обратить особое внимание на нарушения, происходящие в их собственных странах.

"Президентство Путина и Трампа было токсичным для прав человека", - отметила старший директор по международным исследованиям Amnesty International Анна Найстат.

В Amnesty International также заявили, что оба президента, Путин и Трамп, являются ответственными за гибель гражданских лиц в Сирии. Кроме того, как говорится в заявлении, лидеры двух стран причиняют страдания в собственных странах.

"Россия также ответственна за многочисленные нарушения прав человека в Украине, в частности продолжении тюремного заключения Олега Сенцова, кинорежиссера из оккупированного Россией Крыма, который в течение последних двух месяцев голодал в знак протеста против политически мотивированного тюремного заключения десятков украинцев на территории России", - отметили в организации.

При президентстве Путина в РФ, по их данным, произошел резкий рост количества нарушений прав человека, включая пытки в отделениях милиции и тюрьмах, вырос уровень гомофобии, поддерживаемой государством, происходит насилие над ЛГБТИ-людьми в Чечне.

При этом, рассказали в Amnesty International, президент Трамп "руководил насильственным разделением" тысяч детей с их родителями, которые пытались пересечь границу США и Мексики, убегая от насилия и преследований в Центральной Америке.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки состоится 16 июля.

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