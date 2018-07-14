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Amnesty International нагадала про Сенцова у заяві перед самітом Трампа і Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін під час саміту у Гельсінкі мають вирішити найбільш гострі проблеми з порушенням прав людини. Про це йдеться у заяві Amnesty International, передає УНН.

"Володимир Путін і Дональд Трамп повинні використати майбутній саміт у Гельсінкі для вирішення найбільш гострих світових проблем у сфері прав людини та для відновлення довіри до їхніх країн як відповідальних міжнародних гравців", - йдеться у заяві.

Правозахисники закликали обох лідерів зробити становище біженців та війну в Сирії пріоритетами порядку денного під час саміту, а також звернути особливу увагу на порушення, що відбуваються в їхніх власних країнах.

"Президентство Путіна і Трампа було токсичним для прав людини", – наголосила старший директор з міжнародних досліджень Amnesty International Анна Найстат.

В Amnesty International також заявили, що обидва президенти, Путін і Трамп, є відповідальними за загибель цивільних осіб у Сирії. Крім того, як ідеться у заяві, лідери обох країн завдають страждань у власних країнах.

"Росія також відповідальна за численні порушення прав людини в Україні, зокрема продовження тюремного ув'язнення Олега Сенцова, кінорежисера з окупованого Росією Криму, який протягом останніх двох місяців голодував на знак протесту проти політично вмотивованого тюремного ув'язнення десятків українців на території Росії", - наголосили в організації.

За президентства Путіна у РФ, за їхніми даними, відбулося різке зростання кількості порушень прав людини, включаючи катування у відділках міліції та в'язницях, зріс рівень гомофобії, підтримуваної державою, відбувається насильство над ЛГБТІ-людьми в Чечні.

Тим часом, розповіли в Amnesty International, президент Трамп "керував насильницьким розділенням" тисяч дітей з їхніми батьками, які намагались перетнути кордон США і Мексики, тікаючи від насильства та переслідувань у Центральній Америці.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна в Гельсінкі відбудеться 16 липня. 

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