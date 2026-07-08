Трамп заявил, что новое руководство Ирана "могут свергнуть" в случае возобновления боевых действий
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование действиями Ирана из-за нарушения меморандума. Он предположил, что иранское руководство может быть свергнуто после возобновления боевых действий.
Президент США Дональд Трамп сегодня выразил разочарование действиями иранских лидеров после того, как за ночь был нарушен меморандум о взаимопонимании его администрации с этой страной, предположив, что иранское руководство "может быть свергнуто" после возобновления боевых действий, передает УНН.
"Они были задирами Ближнего Востока, а теперь это совсем другая страна", - заявил Трамп журналистам на саммите НАТО в Анкаре, Турция, в среду. "Все кончено, их лидеры ушли. У них были лидеры, их больше нет, потом были другие лидеры, их больше нет, теперь у них еще одни лидеры, их, может, больше нет, кто знает?"
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Ранее в среду Трамп назвал руководство Тегерана "безумным" и предположил, что планирует сегодня вечером еще один раунд "очень жестких" ударов.
Выступая на пресс-конференции, Трамп также предположил, что сам является "целью номер один" для Ирана.
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