Трамп заявил, что новое руководство Ирана "могут свергнуть" в случае возобновления боевых действий

Президент США Дональд Трамп сегодня выразил разочарование действиями иранских лидеров после того, как за ночь был нарушен меморандум о взаимопонимании его администрации с этой страной, предположив, что иранское руководство "может быть свергнуто" после возобновления боевых действий, передает УНН.

"Они были задирами Ближнего Востока, а теперь это совсем другая страна", - заявил Трамп журналистам на саммите НАТО в Анкаре, Турция, в среду. "Все кончено, их лидеры ушли. У них были лидеры, их больше нет, потом были другие лидеры, их больше нет, теперь у них еще одни лидеры, их, может, больше нет, кто знает?"

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Ранее в среду Трамп назвал руководство Тегерана "безумным" и предположил, что планирует сегодня вечером еще один раунд "очень жестких" ударов.

Выступая на пресс-конференции, Трамп также предположил, что сам является "целью номер один" для Ирана.

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