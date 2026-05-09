Трамп допускает продление перемирия между Украиной и РФ после 11 мая

Президент США Дональд Трамп допускает, что перемирие между Украиной и рф продлится даже после 11 мая. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Детали

На вопрос, ожидает ли он, что объявленное им перемирие между Киевом и москвой продлится дольше трех дней, глава Белого дома ответил утвердительно.

Было бы хорошо. Это худшее со времен Второй мировой войны с точки зрения жизней. 25 000 молодых солдат ежемесячно. Это безумие — сказал Трамп.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между рф и Украиной, а также заявил об обмене военнопленными в формате "тысяча на тысячу".

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил перемирие 9-11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Позже помощник российского диктатора путина юрий ушаков заявил, что россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа относительно перемирия с Украиной с 9 по 11 мая и проведения в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

