Трагический пожар на Житомирщине: среди погибших - двое детей

Пожар на Житомирщине унес жизни четырех человек, из которых двое детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, горел частный жилой дом в селе Заможное Житомирского района.

Во время тушения пожарные обнаружили тела 4 человек, из которых двое детей. Также пострадал мужчина, который госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работали 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

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