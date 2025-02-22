Трагический пожар на Житомирщине: среди погибших - двое детей
Киев • УНН
В селе Заможное Житомирского района в частном доме произошел смертельный пожар. Погибло четыре человека, среди которых двое детей, еще один человек госпитализирован.
Пожар на Житомирщине унес жизни четырех человек, из которых двое детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, горел частный жилой дом в селе Заможное Житомирского района.
Во время тушения пожарные обнаружили тела 4 человек, из которых двое детей. Также пострадал мужчина, который госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте работали 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
В Сумах вспыхнул пожар в многоэтажке, погиб младенец20.02.25, 17:36 • 28517 просмотров